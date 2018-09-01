Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'a ne söyledi ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden ünlü piyanist Fazıl Say’ı arayıp başsağlığı diledi. Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Daha önemlisi aradığında sesi nasıldı, ne dedi, bunu merak ediyordum." diyerek Fazıl Say'a detayları sordu.



Fazıl Say, "Cumhurbaşkanı'nın sesi Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti...” dedi ve şöyle devam etti:



“Cumartesi cenazeden birkaç saat sonra aradı. Taziyelerini çok samimi, sıcak bir tonda, çok gerçek bir şekilde iletti. Ben de teşekkür ettim bu güzel davranışa, ‘Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim’ dedim."