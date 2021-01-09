Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.



Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Son dönemde Avrupa ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı gün yüzüne çıkarmıştır. Terörün imasına bile tahammül göstermeyenler yıllarca bizim mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır. ABD'de son günlerde yaşanan hadiselerde benzer tepkilere neden oldu."