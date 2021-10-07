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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek kelimelik tweet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek kelimelik tweet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Annem" yazarak Tenzile Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan'ın ölümünün 10. yılında sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Erdoğan fotoğrafa sadece "Annem" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan 7 Ekim 2011'de vefat etmişti.

Etiketler erdoğan tweet anne
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