Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı atlı ciritçiler karşıaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da 35 kişilik cirit ekibi ve yüzlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum çalışması kapsamında geldiği Erzurum'da atlı ciritçiler tarafından karşılandı.

Erzurum Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle miting alanına geçerken yolu cirit ekipleri tarafından kesildi. 35 kişilik atlı cirit ekibi ve yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Bu sırada yoğun izdiham yaşandı. Kalabalık arasında bir cirit atı ise devrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan miting alanına geçti.













