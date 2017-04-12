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  1. 12 Nisan 2017 17:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı atlı ciritçiler karşıaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da atlı ciritçiler tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı atlı ciritçiler karşıaldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da 35 kişilik cirit ekibi ve yüzlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum çalışması kapsamında geldiği Erzurum'da atlı ciritçiler tarafından karşılandı.

Erzurum Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle miting alanına geçerken yolu cirit ekipleri tarafından kesildi. 35 kişilik atlı cirit ekibi ve yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Bu sırada yoğun izdiham yaşandı. Kalabalık arasında bir cirit atı ise devrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan miting alanına geçti.






İHA

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