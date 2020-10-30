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  3. 30 Ekim 2020 20:41

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan depremle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak, "Bu badireyi hep birlikte ve el birliğiyle atlatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan depremle ilgili açıklama
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Sosyal medya hesabı Twitterdan açıklama yapan Sözcü Kalın, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Dualarımız İzmir'le. Bütün imkanlar seferber edildi. Vatandaşlarımızın yetkililerin yönlendirmelerine uymaları son derece önemli. Bu badireyi hep birlikte ve el birliğiyle atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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