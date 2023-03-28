Dağhan Sağlam Kimdir?

Sporcu Dağhan Sağlam, 15 Mayıs 1991 tarihinde Kadıköy, İstanbul doğumlu, aslen Trabzonlu olan milli atlet, spor hayatına 1999 yılında Kick Boks ve daha sonra Muay Thai branşı ile Marmara Spor Kulübünde başlamıştır.

Dağhan Sağlam, 2005-2009 yılları arasında; Kick boks ve Muay Thai branşlarında sırasıyla İstanbul, Marmara ve Türkiye şampiyonalarına katılmış, birçok kez derece ile şampiyonluklar kazanma başarısını göstermiş ve Türk Milli Takımına seçilerek, Avrupa arenasında ülkemizi başarıyla temsil etmiş olan milli bir sporcudur.

Avrupa arenası dövüş müsabakalarında ki başarısı milli atlete Belarus kapılarını açmış ve özellikle 2009-2012 yılları arasında ki sporculuk kariyeri, milli sporcunun kazandığı şampiyonluklar ve ülkemize kazandırdığı gurur açısından oldukça hareketli geçmiştir.

2009 yılında Belarus Muay Thai branşında “Kruvazör Sıklet Şampiyonu” olan genç milli atlet, bir sonraki yıl içerisinde de aynı sıklette, şampiyonluk unvanını elden bırakmamıştır. Milli atletin şampiyonluğa hazırlanma sürecinin büyük bir kısmını, Belarus’ un bir şehri olan Grodna’da geçirmiştir.

Avrupa’da karşılaştığı zorlu rakiplerini birer birer alt ederek, ikinci kez 2010 yılında “Belarus Muay Thai Şampiyonu” olma başarısını gösteren Türk milli atlet sporculuk kariyerine yeni bir şampiyonluk daha eklemiş ve “Kruvazör Sıklet WBC Avrupa Muay Thai Şampiyonu” olmayı başarmıştır.

Sporcu Dağhan Sağlam ilerleyen yıllarda kazandığı bu şampiyonluklar ve başarılar neticesinde isminden çokça söz ettirmiş ve 2011 yılı içerisinde başarılarına bir yenisini daha ekleyip Kruvazör Sıklette katıldığı “WBC Dünya Muay Thai Şampiyonluğunu” kazanması artık onun için, üst üste şampiyonluklar kazanma adına bir gelenek haline gelmiştir. Muay Thai’nin babası kabul edilen “Nai Khanom Tom” adına düzenlenen şampiyonanın 2012 yılı Şampiyonu olan sporcu; 5 yıllık süre içerisinde sırasıyla:

*2009 Belarus Muay Thai Champion (Kruvazör Sıklet),

*2010 Belarus Muay Thai Champion (Kruvazör Sıklet),

*2010 WBC European Muay Thai Champion (Kruvazör Sıklet),

*2011 WBC World Muay Thai Champion (Kruvazör Sıklet),

*2012 WBC Muay Thai Nai Khanom Tom Champion

unvanlarıyla uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil edip, bayrağımızı gururla dalgalandırmıştır.

Kazandığı bu başarılar neticesinde Avrupa’da ve Dünya’da genç yaşında dikkatleri üzerine çekmiştir. Almanya, Hollanda, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinden, kişisel sporculuk kariyerini olumlu anlamda teşvik edecek nitelikte sponsorluk teklifleri almıştır.

Milli atletin kişisel azmi, disiplin becerileri ve takım çalışmalarında ki üstün gayretleri ile Türk Milli Takımına kazandırdığı sayısız şampiyonluklar ve spora dair Türkiye’yi onurlandıran sporculuk kariyeri, özetle bu görkemli yıllar Milli atlete kendi hayatının dönüm noktası sayılabilecek nitelikte ki, İngiltere’nin en büyük dövüş kulüplerinden biri olarak kabul edilen “Islington Boxing Club” ‘dan çok ciddi rakamlar ile transfer teklifini de beraberinde getirmiştir.

Milli sporcu, bu teklifi ailevi sebeplerden ötürü, maalesef ki, olumlu değerlendirememiş ve kariyerine ülkesinde devam etmiştir. Uluslararası alanda ki başarılı çizgisi ve üst üste kazandığı şampiyonluklarıyla, özenle, bin bir emek vererek edindiği kişisel spor kariyerinin meyvesi olarak “2016 Rio Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni” ‘ne davet edilen uluslararası milli atlet ülkemizi iftiharla temsil etmiştir.

Kaynak: Wikipedia