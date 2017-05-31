Darbe sanığına o görüntüleri hakim gösterdi

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde ’Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada savunma yapan Kurmay Albay Doğan Öztürk, darbe gecesi Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in derdest edildiğini görmediğini söyledi. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ise, sanığı orada gösteren fotoğrafları gösterdi. Yine, bir astsubayın derdest edilme emrini vermediğini iddia eden sanık, astsubayı işaret ederken kamera kayıtlarından alınmış fotoğraf gösterilince zor anlar yaşadı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi. Duruşmada, Özel Kuvvetler personelini Genelkurmay Karargahı'na almakla suçlanan Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı'nda eski Proje Geliştirme Şube Müdürü olan Albay Doğan Öztürk'ün savunması alınıyor.

ŞU ANDA BİLE NASIL BİR DARBE OLDUĞUNU ANLAMIYORUM

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Darbe girişimini saat kaçta anladın?" sorusu üzerine Öztürk, "Böyle bir anlamam yok. Bir sürü şeyden şüphelendim ama şuanda bile anlayamıyorum nasıl bir darbe olduğunu. Büyük bir terör tehdidi paradizması ile başladık. Bundan sonra bütün konuları bu kapsamda değerlendirdik. Özel Kuvvetler Komutanlığının gelip emniyet almasını, içeride yaşanan çatışmalar, Genelkurmay Başkanını taşıyan helikoptere ateş edilmesi bu tehdidin olduğu anlayışını besledi. Ben hiç televizyon izlemedim. Bir, iki defa güvenlik kamerasını izlemekle birlikte bir kanalda yazılar gördüm" cevabını verdi.

'BAŞBAKAN VE CUMHURBAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARINI GÖRMEDİM'

Televizyonda gördüğü ilk hususun İstanbul'da köprülerin kapatılması olduğunu belirten Öztürk, "Bunun bende oluşturduğu algı; tehdit yurt çapında mı acaba algısı. Bir ara kalkışma alt yazısı gördüm. PKK'nın 6-7 Ekim faaliyetinin daha büyük bir kalkışmanın provası olduğunu düşünüyorduk. Bende oluşan algı oydu. Ben bildiriyi, Başbakan ve Cumhurbaşkanının açıklamalarını görmedim. Telefonumdaki mesajlara dahi bakmadım" iddiasında bulundu.

"EŞİN TELEFONDA SÖYLEMEDİ Mİ?"

Mahkeme Başkanı Dik, darbe girişimi gecesi saat 02.00 sıralarında Öztürk'ün eşiyle konuştuğuna dair HTS kayıtlarının bulunduğunu hatırlatarak, eşinin darbe girişiminin olduğunu söyleyip söylemediğini sordu. Öztürk, eşinin darbe girişimi olduğunu söylemediğini öne sürdü. Öztürk, Genelkurmay Karargahına vatandaşların girmeye başladığını anlatarak, "Uyuşmayan bir resim çıktı ortaya. Bayraklı insanlar giriyor içeriye. O zaman işin yanlışlığı ortaya çıktı. Durum böyle olunca oradakilerle konuşma ihtiyacı hissettim. Personel bana 'darbe yapıldı, komutan da derdest edildi' dedi. Ben komutanın helikopterle gidişini gördüm, derdest edilmemişti. Benim gördüğüme bu uymuyor" diye konuştu.

İddianameye göre Özel Kuvvetlerden Albay Fırat Alakuş (1) Albay Doğan Öztürk (2) Kıdemli Başçavuş Suat Sağlam (3)

MAHKEME BAŞKANI FOTOĞRAFLARI GÖSTERDİ

Savunmasında suçlamaları kabul etmeye sanık Öztürk’e mahkeme başkanı o gece kamera kayıtlarından alınmış fotoğrafları gösterdi.

DERTEST EDİLEN KİŞİNİN GÜLER OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Öztürk’e darbe girişimi sırasında Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’in derdest edilmesine ait fotoğraflar gösterildi. Derdest edilme anında fotoğraflarda kendisinin de bulunduğunun belirtilmesi üzerine Öztürk, "Yaşar Güler’in derdest edilmesini görmedim. Personelin birisine müdahale ettiğini gördüm. Bu fotoğraf yukarıdan çekilmiş olan kamera kaydından alınma. Benim bakış açımla baktığınızda Yaşar Güler’e görür müsünüz? Ben ’neden derdest edildi’ dedim, ’standart prosedür’ dediler. Onun Genelkurmay 2. Başkanı olduğunu bilmiyordum" diye açıklama yaptı.

İddianamede Albay Doğan Öztürk'ün (1) Başçavuş Mehmet Satun'u (2) işaret ettiği belirtiliyor.

GÜLER OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Öztürk'e darbe girişimi sırasında Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in derdest edilmesine ait fotoğraflar gösterildi.Derdest edilme anında fotoğraflarda kendisinin de bulunduğunun belirtilmesi üzerine Öztürk, "Yaşar Güler'in derdest edilmesini görmedim. Personelin birisine müdahale ettiğini gördüm. Bu fotoğraf yukarıdan çekilmiş olan kamera kaydından alınma. Benim bakış açımla baktığınızda Yaşar Güler'i görür müsünüz? Ben 'neden derdest edildi' dedim, 'standart prosedür' dediler. Onun Genelkurmay 2. Başkanı olduğunu bilmiyordum" diyerek fotoğrafları yalanladı.

'KAPANMASIN İŞARETİ YAPTIM'

Öztürk'e el işareti yapması ile Özel Kuvvetler Komutanlığından gelen darbeci askerler tarafından Başçavuş Mahmut Satun'un derdest edilmesi soruldu. Emri ile Satun'un derdest edildiği iddialarını kabul etmeyen Öztürk, "Bu saliselerle kaydedilmiş bir fotoğraf. Ben orada derdest edilmesi emrini vermedim. Mahmut Satun'a otomatik kapının kapanmaması için işaret yaptım" dedi.

'HAVADA UÇAK UÇUYOR, ANLAMADIN MI?'

"Havada uçak uçuyor. Darbe olduğunu anlamadın mı?" şeklindeki soruya Öztürk şu cevabı verdi:

"Havada uçak uçmasının darbe ile alakası olmaz ki. Darbede uçak neden uçsun? O günkü bilgim ile söylüyorum darbe için uçak kullanılmaz. Bir adam darbe yapacaksa kendi Karargahını ele geçirmez. Gider Meclise. Siz daha önce kendi karargahını işgal eden bir darbe girişimini duydunuz mu? Bu benim kafamda oturmadı. O saatten itibaren 'burada bir terslik var' dedim. Benim yapmam gereken Genelkurmay Karargahının emniyetini sağlamaktı. Kışlanın dışarısı ile ilgili bir aktiviteye girmedim. Sonra bekledim ve gözaltına alındım."