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  3. 13 Temmuz 2017 13:23

Darbeci mahkemeye bu tişörtle geldi !

Darbe girişiminde Cumhubaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbecilerden biri, duruşmaya üzerinde ''Kahraman'' anlamına gelen ''Hero'' yazılı tişörtle geldi.

Darbeci mahkemeye bu tişörtle geldi !
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Halk, FETÖ'cü hainler için dar ağacı kurdu Halk, FETÖ'cü hainler için dar ağacı kurdu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi  sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2  polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın  yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki  yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen  duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Duruşmanın görüleceği alanda toplanan vatandaşlar, sanıkların üzerine  ip attı. Dar ağacı kuran kalabalık, okunan sanık isimlerinden sonra "idam" diye  bağırdı.

Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerini taşıyan  vatandaşlar, üzerinde "Uzun adam eğilmez, milli irade yenilmez", "Seninleyiz  Reis", "Pensilvanya'nın uşakları", "Eşekle atın kırması katır olur, şeytanla  siyonistin kırması FETO olur", "Game over FETO" ve "İmanını satmış hainler" yazan  pankartlar açtı. Gruptakiler "idam isteriz" şeklinde slogan attı.

Protestoda örgütün elebaşı Fetullah Gülen ve suikast timindeki "Çiğli  imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı Zekeriya Kuzu'nun fotoğrafları kullanılarak  hazırlanmış Marilyn Monroe'nun film sahnesinin canlandırıldığı afiş dikkati  çekti.

TİŞÖRTÜ DEĞİŞTİRMEDİ, SALON KARIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında, tişört gerginliği salonu karıştırdı. MAK timinde görevli tutuklu sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü'nün üzerinde 'kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Hero' yazılı tişört giymesi üzerine ara verilen duruşmaya, daha sonra tekrar devam edildi.

Duruşmanın başlamasından sonra Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sanık Gökhan Güçlü'ye, "Gel bakalım buraya üzerinde ne yazıyor" sözleriyle kürsüye çağırdı. Astsubay Gökhan Güçlü'nün tişörtünün üzerinde 'hero' yazmasını tutanağa geçirten Mahkeme Başkanı, duruşma savcısı Ali Cenk'ten görüşünü sordu. Cumhuriyet savcısı Ali Cenk, "Gökhan Güçlü'nün üzerindeki tişörtün verdiği mesaj itibariyle duruşma disiplinine uymadığını, söz konusu kıyafeti değiştirmesinden sonra duruşmaya alınmasını, aksi taktirde duruşmadan uzaklaştırılmasını istedi. Mahkeme Başkanı bunun üzerine, yazının mesaj içerdiğini belirterek, Gökhan Güçlü'nün yedek tişörtünü giymesi için salondan çıkartılmasını istedi. Hakim Baştoğ, bu kararından dolayı sanık Gökhan Güçlü'nün gülmesini de duruşma tutanağına geçirdi.

DURUŞMAYA KATILMAK İSTEMEDİ

Jandarma tarafından salondan çıkartıldığı sırada söz alan Gökhan Güçlü, kendisine cezaevi yönetiminin bu tişörtü verdiğini, değiştirmek istemediğini ve duruşmaya devam etmek istemediğini söyledi.

Mahkeme başkanının bu talebi kabul etmesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tepki gösterdi, duruşmadan vareste tutulmaması gerektiğini söyledi. Sanıklar ile tutuklu yakınlarından bazılarının avukatlara yönelik alkışla tepki vermesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları yerinden kalkıp sert tepki gösterdi. Sanıklar ile avukatlar arasında sert tartışmalar yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine jandarma sanıklarını etrafını kordona aldı. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmaya tekrar ara verdi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİNDEN TEPKİ

Duruşmayı izleyen Ak Parti Muğla milletvekili Nihat Öztürk, bu gelişmelere tepki gösterdi. Nihat Öztürk, "İçeride tiyatro var. Hainler millete yaptığı zulmün farkında, tiyatronun devamını oynamaya kalktılar. Tişörtle çıkması şehitlere saygısızlık. Ondan ötesi, bile bile, milletin gözünün içerisine baka baka bunu yapmasını, millet ve şehitler adına kabul etmemizin imkanı yok. Hangi tiyatroyu, oyunu oynarlarsa oynasınlar, yaptıkları zulme karşı bu mahkeme onlara gerekeni yapacaktır" dedi.

darbe , suikast , cumhurbaşkanı