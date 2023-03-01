DEAŞ'ın üst düzey ismi İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ta üst düzey görevlerde bulunduğu belirlenen ''Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B. İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda; DEAŞ terör örgütü içerisinde 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ile Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten ve örgütte üst düzey görevlerde bulunan Abu Huzeyfe kod adlı M.M.B.'nin İstanbul'da olduğunu belirledi. Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenleyen polis, M.M.B.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan DEAŞ'lı terörist M.M.B., adliyeye sevk edildi. M.M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA