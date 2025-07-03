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DEM Parti yeni süreçte tarih verip bebek katili Öcalan'ı işaret etti

DEM Parti yeni süreçte tarih verip bebek katili Öcalan'ı işaret etti
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın önümüzdeki hafta silah bırakmaya ilişkin adım atacağını söyleyerek, "Birkaç gün içerisinde Öcalan'dan söz konusu gelişmeyle ilgili bir açıklama gelmesini bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın toplantısı yaptı.

Doğan, MYK gündeminde 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin olduğunu belirterek, Meclis'te kurulması planlanan komisyonun da gündeme alındığını söyledi. Yeni bir aşamaya geçmek üzere olduklarını belirten Doğan, "Bu yeni aşamanın çeşitli ayaklarından bahsedebiliriz. Bu açıklamanın bir ayağı tabii ki Meclis'te kurulması beklenen komisyon. Bu komisyonla ilgili görüşmeler, bu komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin siyasi partilerin beklentileri ve bu farklı beklentiler, talepler arasındaki konsensüs arayışı. Bu aşama önemli bir aşama. DEM Parti olarak başından beri. Bunun için de çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda toplumda hem beklenti var hem talep var hem istek var hem de destek var. Bunu da görüyoruz" diye konuştu.

'TOPLUMSAL BARIŞI İSTİYORUZ'

DEM Parti olarak toplumsal barış istediklerini belirten Doğan, "Toplumun en geniş kesimlerine ulaşmaktan bahsediyoruz. Yani gerektiğinde komisyon böyle bir usule karar verirse birtakım görüşmeler yapabilir. Gerektiğinde uzmanlardan konuya dair raporlar isteyebilir. Gerektiğinde belgeler isteyebilir. Karar alma süreçlerinde ya da karar tavsiye etme süreçlerinde toplumun farklı düşünen veya bugüne kadar barış ve demokrasi konusunda çalışmaları olan kesimlerin katkısını alabilecek mekanizmayı da kurmamız lazım" açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki hafta silahsızlanmayla ilgili bir gelişme beklediklerini aktaran Doğan, "Bizim beklentimiz, bizim temennimiz bu açıklamanın, bu mesajın görüntülü olması. Biz DEM Parti olarak beklentimizi ifade ediyoruz. Mesajın nasıl geleceğine ve içeriğine ilişkin bir bilgimiz yok. Bizimle paylaşılan bilgiye göre; birkaç gün içerisinde Öcalan'dan söz konusu gelişmeyle ilgili, yani sürece dair yeni bir aşamaya taşıyacak görüşmeyle ilgili bir açıklama gelmesini bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)

DHA

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Etiketler dem parti Ayşegül Doğan açılım süreç PKK abdullah öcalan terör örgütü
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