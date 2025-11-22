DEM Parti'den tepki çeken hamle... Apar topar sildiler

DEM Partili Pervin Buldan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki "İmralı'ya gidilsin" çıkan oylamaya katılmayan CHP'ye tepki göstermek için sosyal medyadan yaptığı "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir" paylaşımını apar topar sildi.

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 'İmralı ziyareti' oylaması için toplanmış ve oylamada oy çokluğuyla İmralı'ya gidilsin kararı çıkmıştı.

CHP'nin oylamaya katılmamasına ise AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin tepki göstermişti.

DEM Parti'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ne var ki, bazı siyasi çevrelerin bu tarihi adıma mesafeli yaklaşımlarını da üzüntüyle karşıladığımızı belirtmeliyiz. Barış süreçlerinde cesaret ve ileri görüşlülük her zaman takdir edilmeyi hak eder. Tereddütler ve kaçınmalar toplumsal vicdanı yaralar. Demokratik siyasetin gereği, böylesi tarihsel bir süreçte halkların ortak geleceğine dair alınacak kararlarda yan yana durmak, omuz omuza yürümektir" denildi.

Öte yandan İmralı heyetinde yer alan DEM Partili Pervin Buldan ise çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Buldan X hesabından "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." ifadelerini kullandı.

Buldan, gündem olan ve bir kesimin tepkisini çeken paylaşımını sildi.