Demet Akalın ile Alişan barıştı

Demet Akalın ile Alişan yıllar süren küslüğün ardından teve2'deki '2. Sayfa'da barıştı.

Demet Akalın ile Alişan'ın arasından su sızmazdı. Ama 2012'de dostluk bitti. Büyük bir kavga ettiler.

Alişan, Demet Akalın'a ''Sen şeytansın. Allah ıslah etsin. Sakın bir daha karşıma çıkma'' diye tweet atmıştı.

Demet Akalın da ''Gördüğüm yerde yüzüne tüküreceğim'' karşılığını vermişti.

Devreye Demet Akalın'ın 2012'de evlendiği Okan Kurt girince olay daha da büyümüştü.

''KARISIYLA, YAVRUSUYLA MUTLULUKLAR DİLERİM''

Bugün teve2'deki '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Alişan, Demet Akalın'la ilgili soruya "Benim programım bittiği zaman atılan tweet'ler var. Ben bunları unutamıyorum. Gözümün önüne geliyor." diye cevap verdi.

Alişan'ın bu sözleri üzerine Demet Akalın da programın sunucusu Gülşen Yüksel Salt'a şu mesajı attı:

"'Acıyor, acıyor' diye tweet attığı günü biz de unutmadık. Kral TV müzik ödüllerinde ben 'en iyi kadın popçu' ödülünü alamayınca atılmıştı. Aramızdaki kavga asla hortlamaz. Sadece hatırlatmak istedim. Yavrusuyla, karısıyla mutluluklar diliyorum ona..."

Mesajının sonuna çiçek ve kalp emojileri ekleyen Demet Akalın böylelikle Alişan'a zeytin dalı uzatmış oldu.

Demet Akalın, 2012'de evlendiği Okan Kurt'un şirketi Martaş Lojistik'in 150 milyon liralık borcu yüzünden evlerine haciz gelince 11 Eylül'de boşanmıştı.