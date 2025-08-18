Hükümetin memur ve memur emekliler için yeni zam teklifi açıklandı

Hükümet, yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecine ilişkin üçüncü zam teklifini açıkladı.

8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde ilk iki zam teklifini yeterli bulmayan memurlar bugün ülke genelinde eylem gerçekleştirmişti.

Memur-Sen’in gerçekleştirdiği iş bırakma, miting ve yürüyüşlerin ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur-Sen’e saat 18.30’da görüşme talebinde bulunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından memur ve memur emeklilerine yönelik yeni zam teklifi açıklandı.

Buna göre Heyet, 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için 4 zam teklifinde bulundu.

15 Ağustos 2025’te verilen 1000 TL taban aylığı artış teklifi ise yinelendi.

Hükümet ilk teklifinde 2026 yılı için 10 artı 6; 2027 yılı için 4 artı 4 teklif etmişti.

Memur-Sen ise; 2026 yılı için kümülatif yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor.

İlk teklifler ve talepler

Hükümetin ilk zam teklifi, 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 artı yüzde 4 şeklinde olmuştu.

İkinci teklifinde oranlarda değişikliğe gitmeyen işveren temsilcisi, taban aylığına 1000 TL'lik artış önermişti.

Bu oranları yeterli bulmayan Memur-Sen ise 2026'ın ilk altı ayında taban aylığa 10 bin lira zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini istemişti.

İkinci altı ayda yüzde 20 zam talep eden Memur-Sen, 2027 için ilk 6 ayda taban aylığına 7 bin 500 lira ve yüzde 20 zam, ikinci altı ayda ise yüzde 15 zam talep etmişti.

Böylelikle 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam istenmişti.