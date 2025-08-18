  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Memur
  4. Hükümetin memur ve memur emekliler için yeni zam teklifi açıklandı

Hükümetin memur ve memur emekliler için yeni zam teklifi açıklandı

Hükümetin memur ve memur emekliler için yeni zam teklifi açıklandı
Güncelleme:

Hükümet, yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecine ilişkin üçüncü zam teklifini açıkladı.

8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde ilk iki zam teklifini yeterli bulmayan memurlar bugün ülke genelinde eylem gerçekleştirmişti.

Memur-Sen’in gerçekleştirdiği iş bırakma, miting ve yürüyüşlerin ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur-Sen’e saat 18.30’da görüşme talebinde bulunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından memur ve memur emeklilerine yönelik yeni zam teklifi açıklandı.

Buna göre Heyet, 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için 4 zam teklifinde bulundu.

15 Ağustos 2025’te verilen 1000 TL taban aylığı artış teklifi ise yinelendi.

Hükümet ilk teklifinde 2026 yılı için 10 artı 6; 2027 yılı için 4 artı 4 teklif etmişti.

Memur-Sen ise; 2026 yılı için kümülatif yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor.

İlk teklifler ve talepler

Hükümetin ilk zam teklifi, 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 artı yüzde 4 şeklinde olmuştu.

İkinci teklifinde oranlarda değişikliğe gitmeyen işveren temsilcisi, taban aylığına 1000 TL'lik artış önermişti.

Bu oranları yeterli bulmayan Memur-Sen ise 2026'ın ilk altı ayında taban aylığa 10 bin lira zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini istemişti.

İkinci altı ayda yüzde 20 zam talep eden Memur-Sen, 2027 için ilk 6 ayda taban aylığına 7 bin 500 lira ve yüzde 20 zam, ikinci altı ayda ise yüzde 15 zam talep etmişti.

Böylelikle 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam istenmişti.

text-ad
Etiketler hükümet memur yeni zam teklifi Memura son zam teklifi zam teklifi zam teklif memur emeklisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balıkesir'de bitmek bilmeyen deprem fırtınası sonrası endişelendiren açıklama Balıkesir'de bitmek bilmeyen deprem fırtınası sonrası endişelendiren açıklama Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Başkan'dan belediye çalışanına yüzde 23 zam! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Başkan'dan belediye çalışanına yüzde 23 zam! Survivor'un güzel yarışmacısı aracıyla uçurumdan yuvarlandı! Survivor'un güzel yarışmacısı aracıyla uçurumdan yuvarlandı! Kim Milyoner Olmak İster'in 300 bin TL'lik şaşırtmalı sorusu olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'in 300 bin TL'lik şaşırtmalı sorusu olay oldu Minibüste akılalmaz kapkaç anı kamerada Minibüste akılalmaz kapkaç anı kamerada İZBAN seferleri yeniden başladı İZBAN seferleri yeniden başladı Ailesi üretimine Cumhuriyet öncesinde başlamıştı.... ''Aşkla yapmayan, yapamaz'' Ailesi üretimine Cumhuriyet öncesinde başlamıştı.... ''Aşkla yapmayan, yapamaz'' Bu seçim anketi olay olacak: Artık AK Parti 2'nci, MHP ise 6'ncı parti! Bu seçim anketi olay olacak: Artık AK Parti 2'nci, MHP ise 6'ncı parti! Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in sağlık durumu açıklandı Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in sağlık durumu açıklandı
Türkiye'nin en yoksul ve zenginlerinin yaşadıkları iller belli oldu Türkiye'nin en yoksul ve zenginlerinin yaşadıkları iller belli oldu İslam Memiş, altını olanları ve altın alacakları uyardı İslam Memiş, altını olanları ve altın alacakları uyardı İhale ile aldığı evi görünce neye uğradığını şaşırdı İhale ile aldığı evi görünce neye uğradığını şaşırdı Prof. Dr. Şükrü Ersoy 7 ve daha büyük deprem beklenen fay hattını açıkladı Prof. Dr. Şükrü Ersoy 7 ve daha büyük deprem beklenen fay hattını açıkladı Milyonlarca emeklinin 2026 yılı maaş zammı için kötü haber geldi Milyonlarca emeklinin 2026 yılı maaş zammı için kötü haber geldi Yine aynı tuzak... Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı Yine aynı tuzak... Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı Kılıçdaroğlu hakkında şoke eden ifadeler: ''Bana kaybedersem kaybedeyim dedi'' Kılıçdaroğlu hakkında şoke eden ifadeler: ''Bana kaybedersem kaybedeyim dedi'' Vatandaşların kabusu olmuşlar: Kabus çetesi üyeleri yakalandı! Vatandaşların kabusu olmuşlar: Kabus çetesi üyeleri yakalandı!