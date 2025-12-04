Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlandı.
Kasımpaşa, Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Halil İbrahim Akyıldız’ın da katıldığı imza töreni kulüp tesislerinde gerçekleşti.
Törende Belözoğlu, kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa, Belözoğlu yönetiminde çalışmalarına kısa sürede başlayacak.
