Türk bilim insanı Alman üniversitesinde rektör oldu

Almanya'da Berlin Teknik Üniversitesi'nin yeni rektörü Türk bilim insanı Prof. Dr. Fatma Deniz oldu.

Almanya’nın önde gelen teknik üniversitelerinden Berlin Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen rektörlük seçiminde Prof. Dr. Fatma Deniz açık farkla birinci oldu. Bursa doğumlu bilgisayar bilimci Deniz, dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı olarak görev yapıyordu. Seçimde oyların üçte ikisinden fazlasını alan 42 yaşındaki Deniz, Nisan 2026’da resmen rektörlük görevine başlayacak.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, iki turlu yapılan seçimde ilk turda beş aday yarışırken, devam eden süreçte üç aday çekildi ve finalde mevcut rektör Prof. Geraldine Rauch ile Prof. Deniz karşı karşıya kaldı. Çarşamba günü yapılan oylamada Rauch 18 oyda kalırken, Deniz 42 oyla senatonun gerekli çoğunluğunu büyük bir farkla geçti.

Prof. Dr. Fatma Deniz kimdir?

1983 yılında Münih’te doğan ve lise eğitimini Bursa Kız Lisesi’nde birincilikle tamamlayan Deniz, lisansını Münih’te bilgisayar bilimi alanında yaptı; Berkeley’de çalıştıktan sonra Berlin Teknik Üniversitesi’ne katılarak yapay zekâ üzerine odaklanan akademik kariyerine devam etti. Üniversite yönetimi, Deniz’in dijital dönüşüm vizyonu ve yapay zekâ konusundaki uzmanlığının yeni döneme önemli bir katkı sağlayacağını vurguluyor.

