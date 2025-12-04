ABD, Orta Doğu'ya İHA filosu konuşlandırdı

  1. Anasayfa
ABD Merkez Komutanlığı, Orta Doğu bölgesine ilk tek yönlü saldırı tipi insansız hava aracı filosunu konuşlandırdığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin Orta Doğu'ya ilk tek yönlü saldırı insansız hava aracı (İHA) filosunu konuşlandırdığını ve filonun ‘Akrep Saldırı Görev Gücü’ (TFSS) tarafından kullanılacağını bildirdi. TFSS gücünün, CENTCOM görev bölgesinde bulunan ‘Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Saldırı Sistemi (LUCAS)’ İHA filo sistemlerini kullanacağı belirtildi. Açıklamada, LUCAS filosunun otonom tasarlandığı ve geniş menzilli olduğu kaydedilerek, İHA'ların mancınık, roket destekli fırlatıcı ve mobil platformlara konuşlandırılabildiği aktarıldı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, yaptığı açıklamada, yeni görev gücünün ‘inovasyonun caydırıcı bir unsur olarak kullanılması’ için gerekli koşulları oluşturduğunu kaydetti. Cooper, “Uzman savaşçılarımızı son teknoloji dron yetenekleriyle daha hızlı donatmak, ABD askeri yeniliğini ve gücünü sergiliyor, kötü niyetli kişileri de caydırıyor” ifadelerini kullandı.

 

 

 

DHA

