Deniz salyası Ege'ye akıyor

Marmara ve Karadeniz'de görülen müsilaj rotasını Ege'ye çevirdi. Çanakkale'de sahiller deniz salyasıyla kaplandı.

Marmara Denizi’nin Ege’ye açılan kapısı olan Çanakkale de müsilaj kirliliğinin etkisi altında. Çanakkale’de denize kıyısı olan Karabiga’da bir gece önce sahil şeridi salya ile kaplıyken, rüzgarla sahildeki müsilaj Çanakkale Boğazı’na doğru yol aldı. Çanakkale merkezinde liman ve sahil şeridinde karadan 5-10 metreye kadar beyaz renkli salya mevcut.

PARÇA PARÇA SALYA

Milliyet gazetesinden Cihat Aslan'ın haberine göre, Çanakkale Sahili’nden rüzgarla birlikte kopan ve beyaz görüntüsüyle binlerce denizanasının birlikte hareket ediyormuş görüntüsü veren büyük müsilaj parçaları Kilitbahir ve Eceabat bölgesine doğru ilerliyor. Kilitbahir ile Eceabat İlçesi arasında da hem açıkta, hem de kıyılarda müsilaj denizi beyaza boyamış.

"MERCANLAR MÜSİLAJLA KAPLI"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, “Marmara’dan gelen müsilajın bir bölümü Limni Adası’na, diğer bölümü de Gökçeada ile Gelibolu Yarımadası’ndan yukarı akıntı ile Saros’un içine doğru gidiyor. Boğazın içinde mercanların üstünün komple kaplı olduğunu biliyoruz. Müsilaj dört ayımızı felç etti. Ege’ye akan miktar fazla olmadığı için sıkıntı olmayacağını öngörüyorum.”

"KUZEY EGE’DE DE OLUŞUYOR"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik deniz salyasının seyri hakkında şunları söyledi:

"Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi’ne üst akıntı mevcut. Hakim rüzgarlar değiştikçe bu akıntının hızı artıyor ve azalıyor. Şu an Çanakkale Boğazı’nda gördüğümüz müsilaj bu akıntının etkisiyle Limni Adası, Gökçeada ve Saroz Körfezi’ne doğru hareket ediyor. Kuzey Ege Denizi’nde birikimlerle karşılaşacağız. Güney Ege Denizi’ne gelince; tuzluluk, sıcaklık ve akıntı farklılıkları ve Ege ile Akdeniz’deki organizmaların dağılımlarının Marmara Denizi’nde sorun oluşturan organizmaların dağılımlarına benzer olmaması nedeniyle bu müsilajın Güney Ege’de etkili olacağını düşünmüyoruz."

KANAL BEMBEYAZ

Gelibolu’da Üçköprüler Mahallesi’nin ortasından geçen yaklaşık 200 metrelik Üçköprüler Deresi ise tamamıyla deniz salyasına bürünmüş. Kanalın etrafında kalan otel ve bina sahipleri kokudan ve görüntüden rahatsız. Kanala bitişik evi olan Bahar Yücel, “İki aydır böyle. Arada gidiyor rüzgarla geri geliyor. Oğlum 15 gün önce Saros’ta müsilajlı denize girdi. Ertesi gün ateşler içinde yandı. Önce corona virüs sandık. Sonra ishal olduğunu öğrendik. Ben bu salyaya bağlıyorum” dedi.

YUMURTLAMAYA SALYA ENGELİ

Kanalın yanındaki Otel Halil Tuna’nın sahipleri de hem kokudan hem de görüntüden rahatsız. Otel sahibi, müsilaj nedeniyle sezonu açamadıklarını söyledi. İstanbul’dan Gelibolu’ya tatile gelen Yıldız Yaycı, “10 gündür buradayız her taraf salya. Bu sene denize giremeyeceğiz galiba” dedi. Merkez’deki balıkçı barınağında balıkçı ise, “Ağlar normalde turuncu renkte ama renkleri değişti. Ağı normalde 2 kilo çekiyorsan, yukarı salya yüzünden 15 kilo gibi geliyor. Balıkların yumurtlama dönemi geldi ama salyadan yumurta atamayacaklar. Nereye atacak, en dipten beri her taraf salya. Seneye balık fiyatları acayip yükselecek” diye konuştu.

Milliyet