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Deniz uçağı tespit etti: Milyon liralık ceza

Deniz uçağı tespit etti: Milyon liralık ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen kuru yük gemisine, 1 milyon 746 bin 429 lira para cezası uygulandı.

İzmit Körfezi'nde deniz uçağı ile yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 746 bin 429 Türk Lirası ceza kesildi.

DENİZ UÇAĞI TESPİT ETTİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı deniz uçağıyla yapılan kontrol sırasında, İzmit Körfezi Yılport Yarımca Limanı’nda demirli bir geminin balast döktüğü tespit edildi.

 MİLYON LİRALIK CEZA
Komorlar bandıralı ‘Artey’ isimli kuru yük gemisine 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı. 

Etiketler deniz uçak
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