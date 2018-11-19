Denizli'de eğitim uçağı düştü !

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında iki kişilik tek motorlu eğitim uçağı düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı.



Bugün sabah saatlerinde, Denizli Çardak Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta biri öğretmen pilot, diğeri öğrenci pilot, iki kişi bulunuyordu. Uçaktan en son saat 10.26'da, Merkezefendi İlçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alındı.



Aydın merkezli Uçuş Akademisi'ne ait uçakla bir daha telsiz teması kurulamaması üzerine bölgeye karadan ve havadan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarına, havadan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter de destek veriyor. Ancak bölgede yoğun sis olduğu da gelen bilgiler arasında. Düştüğü üzerinde durulan uçağı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.





VALİ KARAHAN: EKİPLER ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Denizli Valisi Hasan Karahan, uçağın düştüğünü doğrulayarak, bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiğini duyurdu. Vali Karahan, "Düşüş nedeni henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir nedenden mi olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyor" diye konuştu.



Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi ile Aydın'ın Karacasu ilçesi arasındaki bir bölgede düştüğü düşünülen uçağın enkazını ve içindeki öğretmen pilot ile öğrencisini arama kurtarma çalışmaları, yoğun sis altında sürüyor.