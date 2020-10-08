Denizli'de sportif balıkçı bir dev yakaladı

Denizli’den sportif balık avcılığına katılan iş insanı yaklaşık 2 saat mücadelenin ardından 260 kiloluk orkinos yakaladı. 37 kilogramı kaldırabilecek güçteki misina ile büyük başarı elde ederek rekor seviyeye yaklaşan Önal, yakaladığı balığı Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladı.

Denizli’de yaşayan iş insanı Alptuğ Önal, her yıl katıldığı sportif balık avcılığında bu yıl rekor seviyeye yaklaştı. 37 kilogramı kaldırabilecek güçteki misina ile yarışmada boy gösteren iş insanı, oltaya gelen 260 kilogramlık orkinos ile yaklaşık 2 saat mücadele etti. Balığın pes etmesiyle tekneye çekilen mavi yüzgeç orkinos türündeki balık tartıldığında 260 kilo 800 gram ağırlığına sahip olduğu anlaşıldı. İlk defa bu büyüklükte balık yakalayan ve bunu Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlayan Alptuğ Önal, “Türkiye’deki bir sportif balık avcılığında yakaladığımız 260 kilo 800 gramlık bir mavi yüzgeç orkinos balık yakaladık. Rekor kayıtlarına geçecek kadar büyük bir balıktı. Bu balığı Amerika federasyonu tarafından da kayıt altına aldırdık. Yakaladığımız balığı çocuk esirgeme yurdundaki arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle paylaşmak için onlara hediye ettik. Şimdiden afiyetler olsun” dedi.

“Görevimiz, limit altı ya da manevi anlamdaki limit altındaki balıkları işaretleyip salmak”

Sportif balık avcılarının görevinden ve amacından bahseden Önal, “Sportif bir avcı olarak sürdürebilirlik açısından mevsimsel ve boy limitlerine bağlı olarak mavi yüzgeç orkinos avcılığını yapıp limit altı ya da manevi anlamdaki limit altındaki balıkları işaretleyip salmak ve bunları sürdürebilirliğini sağlamak bizim birinci görevimiz. Bu şekilde yaptığımız avcılıkta eşimizle dostumuzla paylaşmak için olan kısmını alıp geri kalan kısmını geri salmak bizim bu spordaki en mutlu eden kısmı” ifadelerini kullandı.

