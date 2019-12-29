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  3. 29 Aralık 2019 14:41

Deprem Kars ve Erzurum'u salladı ! Korkutan deprem...

Kars'ta 4.2 büyüklüğünde Erzurum'da ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'den depremler için açıklama geldi.

Deprem Kars ve Erzurum'u salladı ! Korkutan deprem...
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Erzurum ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.20’de merkez üssü Sarıkamış ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.  Depremin Erzurum ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi. AFAD’tan depremin ardından yapılan ilk açıklamada “Kars, Sarıkamış'ta meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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