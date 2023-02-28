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Deprem sonrası fahiş fiyat artışına soruşturma

Deprem sonrası fahiş fiyat artışına soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "06/02/2023 tarihinde ve sonrasında ülkemizde meydana gelen depremlerden etkilenen depremzede vatandaşlarımızdan yoğun şekilde Ankara iline gelenler olduğu ve bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçıların satış kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde ulaşan yoğun şikayetler üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerine verilen ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar olduğunun, İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir."

 

 

 

Etiketler deprem fahiş soruşturma
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