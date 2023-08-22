Depremzedeler için 5 ayda verilen kira yardımı açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 5 ayda 6 milyar 275 milyon 696 bin lira kira yardımı ödemesi yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ağustos ayında 137 bin 314 ev sahibi ailemize 760 milyon 388 bin lira, 160 bin 629 kiracı ailemize 498 milyon 651 bin lira kira yardımı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 197 günün geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ağustos ayında 137 bin 314 ev sahibi ailemize 760 milyon 388 bin lira; 160 bin 629 kiracı ailemize 498 milyon 651 bin lira olmak üzere, toplam 297 bin 943 ailemize 1 milyar 259 milyon 39 bin lira kira yardımı ödemesi yapıldı. 5 ayda ise toplam 6 milyar 275 milyon 696 bin lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında biz biriz, beraberiz.