Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin paylaşımları nedeniyle eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Büyükuncu'nun yurtdışında olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurmasının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara yönelik soruşturma başlatılmıştı. Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin tepki çeken paylaşımlar yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Büyükuncu’nun yurtdışında olduğu belirlenmişti.

Öte yandan Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu, Derya Büyükuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve Disiplin Talimatının 34. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca daimi hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Derya Büyükuncu ne demişti?

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, Twitter hesabından helva görseli paylaşarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullanmıştı. Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı gerekçesiyle tepki çeken Büyükuncu, daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" ifadelerini kullanmıştı.