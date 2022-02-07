Bakan Kasapoğlu'ndan ''Derya Büyükuncu'' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili tepki çeken paylaşımlar yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili tepki çeken paylaşımlara imza atan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, "Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil" ifadelerine yer vermişti.



Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu, Derya Büyükuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve Disiplin Talimatının 34. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca daimi hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında eski Milli Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalarda Büyükuncu’nun yurtdışında olduğu belirlendi.

Derya Büyükuncu ne demişti?

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, Twitter hesabından helva görseli paylaşarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullanmıştı. Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı gerekçesiyle tepki çeken Büyükuncu, daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" ifadelerini kullanmıştı.