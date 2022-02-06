''Erdoğan'' paylaşımı tepki çekmişti... Derya Büyükuncu'ya ilk ceza

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından yaptığı paylaşımla tepki çeken eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen Büyükuncu'nun yurtdışında olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sarf ettiği sözlerle büyük tepki çeken eski yüzücü Derya Büyükuncu hakkında Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan önemli bir karar geldi. Federasyon, Büyükuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve Disiplin Talimatının 34. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca daimi hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu: "Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından federasyonun karar metnini alıntılayarak, Büyükuncu'nun sporcu ahlakına sığmayan hareketleri için gereğinin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini belirtti.



Bakan Kasapoğlu, şu cümleleri kullandı:

"Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor."

Derya Büyükuncu hakkında gözaltı kararı

Öte yandan, İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında eski Milli Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalarda Büyükuncu’nun yurtdışında olduğu belirlendi.

Derya Büyükuncu ne demişti?

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, Twitter hesabından helva görseli paylaşarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullanmıştı. Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı gerekçesiyle tepki çeken Büyükuncu, daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" ifadelerini kullanmıştı.