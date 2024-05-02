Kavgada atılan taşla yaralanmıştı: Kıdemli Başçavuş şehit oldu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde iki aile arasında yaşanan kavgaya müdahale ettiği sırada atılan taşla başından yaralanan ve 10 aydır hastanede tedavi gören Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, yaşam mücadelesine yenik düşerek, şehit oldu.

Olay 3 Temmuz 2023 yılında Pasinler ilçesinde meydana geldi.

Taşağıl mahallesinde iki aile arasında çıkan kavgaya müdahalede bulunan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı merkez karakolda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, arbede sırasında başına isabet eden kaldırım taşı ile yaralandı.

Ağır yaralanan Yaşar, Pasinler Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sol gözü görmeyi yetisini kaybeden Yaşar'ın ayrıca elmacık kemiğinde ve burnunda kırık, kafatasında ise çatlaklar tespit edildi.

Beyninde su toplaması nedeniyle birçok kez ameliyat olan Yaşar, yaralandıktan 10 ay sonra 2 Mayıs sabahı tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.



Evli ve 3 çocuk babası olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar (45) için bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda yoğun yağmur altında tören düzenlendi.

Törene protokol, asker, polis ve şehidin eşi Nebahat Yaşar ile çocukları Merve Yaşar (18), Metan Yaşar (14) ve Emline Nisa Yaşar (9) katıldı. Törende gözyaşlarını tutamayan şehidin ailesini Vali Mustafa Çiftçi teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi Müftü Rüstem Can'ın okuduğu duaların ardından memleketi Hatay'a gönderilmek üzere havalimanına götürüldü.

Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ı attığı taşla yaraladığı suçlamasıyla yakalanıp tutuklanan zanlının, 7 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.