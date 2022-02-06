Derya Büyükuncu'nun ''helva'' paylaşımı ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun yaptığı paylaşım olay oldu. Büyükuncu, ''Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün sosyal medya hesabından, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.

DERYA BÜYÜKUNCU'DAN SKANDAL SÖZLER

Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından yaptığı paylaşımda helva görseli paylaşarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERDEN SONRA BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Paylaşımı tepki çeken Büyükuncu daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Helva dedik, ne kadar da büyük bir kitle o insan!! için üstüne alındı. Allah kimseyi başkasının önünde eğilecek, kula kulluk edecek, karşısında el pençe divan duracak kadar karaktersiz, korkak yapmasın. Amin!!!" ifadelerini kullandı.

"BU ADAMIN ELİNDEN MİLLİ SPORCU UNVANI ALINMALI"

Melih Gökçek, Derya Büyükuncu'ya tepki gösterdiği paylaşımında "Bu adamın elinden milli sporcu unvanı alınmalı. Gitsin kendini hangi ülkeye yakın görüyorsa sporculuğunu orda yapsın" ifadelerini kullandı.

"SPOR AHLAKINA VE SPORTMENLİĞE AYKIRIDIR"

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Erkan Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamalarının ardından, Derya Büyükuncu'nun kendi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış bulunduğu paylaşım, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırıdır.

"KENDİSİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Derya Büyükuncu'nun söz konusu söylemleri ile halkı kin ve nefrete sürükleme amacı taşıyan bu vahim paylaşımları ne spor ahlakına, ne insanlığa, ne de hangi siyasi görüşten olursa olsun bu kadim coğrafyanın örf ve geleneğine yakışmamaktadır. Bu vahim söylemleri nedeniyle şahsım ve başkanı olduğum Türkiye Yüzme Federasyonu adına kendisini şiddetle kınıyoruz."