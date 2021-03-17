Devlet büyüklerine hakaret eden savcı açığa alındı

2019-2020 yılları arasında ''Sayın Müsteşar'' kullanıcı adıyla devlet yetkililerine, bakanlara ve AK Partililere hakaret eden hesabın sahibinin Cumhuriyet Savcısı olduğu ortaya çıktı. HSK tarafından açığa alınan savcı hakkında dava açıldı.

Skandal 2019-2020 yılları arasında ‘Sayın Müsteşar’ kullanıcısının kim olduğunun tespiti ile ilgili araştırma sonucunda ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

SAVCININ CEP TELEFONUNA KAYITLI OLDUĞU ANLAŞILDI

İncelemede bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Partililere hakarette bulunan kişinin önce telefonu, tespit edildi. Sosyal medya hesabının, Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin cep telefonuna kayıtlı olduğu anlaşıldı.

TWITTER TARAFINDAN MESAJ GÖNDERİLİNCE ORTAYA ÇIKTI

Deşifre olan savcının hesabı alelacele kapattığı görüldü. Ö.M.G.'nin kullanımında olan cep telefonuna ait HTS kaydı, Bilgi Teknolojileri Kurumu’ndan istendi. Ö.M.G.'ye ait olan cep telefonuna ‘Sayın Müsteşar’ hesabının kurtarma bilgilerinin Twitter tarafından mesaj olarak gönderildiği anlaşıldı.

HSK'DAN SORUŞTURMA İZNİ

Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, @HOHMUSTESARI rumuzlu hesabı Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.’nin kullandığı tespit edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan savcı hakkında soruşturma izni de verildi.

Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderildi.

BERAT ALBAYRAK'A HAKARET İDDİASI

Şüpheli savcının eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında şikayet olduğu, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanıp ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı öğrenildi.