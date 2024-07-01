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Devlet hastanesinde nükleer sızıntı iddiası

Devlet hastanesinde nükleer sızıntı iddiası
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İstanbul’daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli bir çalışan, TBMM'ye sunduğu dilekçede, hastanede bu yıl yoğun bir nükleer sızıntı yaşandığını iddia etti.

İstanbul’daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli bir çalışan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu dilekçede, hastanede bu yıl yoğun bir nükleer sızıntı yaşandığını iddia etti. Sızıntının, halktan gizlendiği belirtilen dilekçede, “Gizlenmesi için talimat, İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Alim B. tarafından verildi” denilirken nükleer sızıntının, hastane başhekimliği tarafından da bilindiğini ileri sürdü.

Söz konusu nükleer sızıntı hakkında ihbar ve şikâyet oluşturduktan sonra görev yerinin değiştirildiğini söyleyen personel, hastanede yöneticilerin katıldığı bir toplantıda sızıntıdan haberdar olduğunu söyledi.

Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sözcü’ye yaptığı açıklamada olayı Atom Enerji Kurumu’nun takip ettiğini belirtirken, ölçümlerde herhangi bir sızıntının gözükmediğini kaydetti.

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