Merve Özbey'den cezaevindeki eşi için 150 bin dolarlık imza!

Sarallar suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın tahliyesi için imzalanan avukatlık sözleşmesi yanlışlıkla UYAP'a yüklendi.

Sarallar suç örgütü üyesi T.Y.'nin yurt dışına kaçırılmasına yardım ettiği iddia edilen şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, ‘suçluyu kayırma', ‘göçmen kaçakçılığı ve silahlı suç örgütüne yardım etme' suçlarından ocak ayında tutuklanmıştı.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 27 yıla kadar hapis talep edilen Kenan Koçak ve diğer sanıkların yargılanmasına başlandı.

Kenan Koçak'ın eşi Merve Koçak (Özbey) ile Avukat Mustafa Onur İridemir arasında 5 Şubat 2025 günü imzalanan sözleşmede dikkat çeken bir detay yer aldı.

Anılan maddede, Kenan Koçak’ın tahliyesine karar verildikten sonra, 15 günlük süre içinde 150 bin dolar artı KDV ve stopaj ile başarı priminin avukata ödeneceği imza altına alındı.

Sözleşmede, söz konusu paranın tek seferde nakit olarak Avukat Serkan Toper’in bürosunda görev yapan Av. İridemir’in IBAN hesabına yatırılacağı kaydedildi.

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