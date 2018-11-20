Dikkat ! Yağışlı ve soğuk hava dalgası geliyor

Marmara Bölgesi, bu geceden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve çevresinin bu geceden itibaren, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın görülecek yağışların, cuma günü bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR 8 DERECE DÜŞECEK

Bölge genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da perşembe gününden itibaren, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisiyle düşecek. Sıcaklıkların Marmara'da pazar gününe kadar hissedilir şekilde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yarın, Marmara Bölgesi genelinin yağışlı geçeceği, genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülen yağışların, Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Hayrabolu ve Malkara) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Perşembe günü, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

5 BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Nevşehir, Aksaray, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzeybatısında "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.