Dilenerek 4 saatte topladığı para şoke etti

Erzurum'da dilencilere düzenlenen operasyonda yakalanan bir kişinin üzerinden yüklü miktarda para çıktı.

Erzurum'da polis ve zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonunda, 4 saatte 2 bin 200 lira toplayan dilencinin paralarına el konuldu, halkı istismar edenlere ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğince, kentte vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

İl dışından gelen, yabancı uyruklu ve küçük yaşta çocukları dilendirmek suretiyle insanların manevi duygularını istismar edenlerle ilgili cezai işlem uygulandı.

PARALARINA EL KONULDU

Operasyonda yakalanarak Zabıta Daire Başkanlığı Dilenciler Büro Amirliğine getirilenlerin üst aramasında çok miktarda para çıktı.

Öte yandan, 4 saat dilenerek 2 bin 200 lira toplayan kişinin paralarına el konuldu.

Yetkililer, operasyonların devam edeceğini bildirdi.