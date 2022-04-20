  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Diş tedavisinden çıkan genç kız fenalaşıp öldü

Diş tedavisinden çıkan genç kız fenalaşıp öldü

Diş tedavisinden çıkan genç kız fenalaşıp öldü

Çorum'da diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken aniden fenalaşıp yere yığılan üniversite öğrencisi İrem A. (24), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi İrem A., dün Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Diş tedavisinin ardından bir arkadaşıyla Gazi Caddesi’nde yürüyen A., aniden fenalaşıp yere yığıldı. Esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası A., bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İrem’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise hastaneye gelerek genç kızın ölümüyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. 

DHA

Etiketler çorum diş tedavisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ramazan davulcusu dehşet saçtı
Kız çocuğunu görüntüleyen Pakistanlı şerefsizden mide bulandıran savunma
İslam Memiş ''ben olsam altın almam'' deyip kendi tercihini açıkladı
Bayraktar DİHA'nın yeni görüntüleri yayınlandı
Erdoğan'dan yeni sığınmacı açıklaması: ''Kendileri dönecek''
Survivor'da bir ilkin yaşandığı gecede elenen isim belli oldu
Bursa'da terör saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı !
Soylu ''Ses ver Kılıçdaroğlu'' dedi, CHP'den bu video geldi!
Erdoğan'dan kurmaylarına: ''Hayat pahalılığı için gerekli adımları atacağız''
Altın fiyatları baş döndürüyor, dolar ve Euro barajda