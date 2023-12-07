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Dışişleri Bakanı Fidan ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan ABD'ye gidiyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için görüşmeler yapmak için yarın ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere yarın ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret edecek.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin 11 Kasım'daki Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının, Gazze’de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirildiği belirtildi.


Bu kapsamda, Fidan'ın söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere yarın Washington'ı ziyaret edeceği aktarıldı.

Etiketler hakan hakan fidan Dışişleri Bakanı abd
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