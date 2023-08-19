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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne (GKRY) silah ambargosunu kaldırma kararını uzatan ABD'yi kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı.

Kararın ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama mesajı yayımlanırken, şu ifadelere yer verildi:

"ABD’nin 2020 Eylül ayında GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibarıyla bir yıllığına uzatmış olmasını kınıyoruz."

Etiketler dışişleri abd kınama
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