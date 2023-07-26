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Dışişleri Bakanlığı'ndan BM’nin ''kutsal kitap'' kararıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM’nin ''kutsal kitap'' kararıyla ilgili açıklama
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Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “BM Genel Kurulu’nun 25 Temmuz 2023 tarihinde kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren, ülkemizin de ortak sunucusu olduğu kararı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz."

"ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

"Karar, son dönemde İsveç, Danimarka ve Hollanda’da polis koruması altında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’i yakma eylemlerine izin verilmesi karşısında önem taşımaktadır. Milyarlarca Müslümanı rencide eden bu tür nefret suçlarına karşı uluslararası toplumun kararlılıkla ortak hareket etmesi elzemdir. Türkiye, İslam karşıtlığıyla mücadelede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Etiketler bm kutsal kitap açıklama
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