Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da mı ''affını'' isteyecek ?

AK Partili Metin Külünk'ün gündeme bomba gibi düşen "yolsuzluk" iddiaları sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın istifasının cebinde olduğu öne sürüldü.

AK Partili Metin Külünk’ün Diyanet’e ve Başkan Ali Erbaş’a yönelik savcılığa da taşınan bir kısmı FETÖ ve PKK, bir kısmı da yolsuzlukla bağlantılı iddialarda bulunması, Diyanet’te karışıklık yarattı. Diyanet, konuyu yargıya taşıdı ve Külünk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın Ankara’da 60 sayfalık ifade veren Külünk’ün, çok sayıda belge de sunduğu kaydedildi. Belge konusu ise başka bir tartışmayı alevlendirdi.

Diyanet’te üst kademe personel arasında “Erbaş’ın affını isteyeceği” konuşulmaya başlandı. Özellikle belgelerin “Erbaş’ı çok rahatsız ettiği, konunun daha fazla dallanıp budaklanmasının ve büyümesinin istenmediği” belirtiliyor.

Konunun tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı olduğunu belirten bazı isimler, “Cumhurbaşkanı, Erbaş’tan memnun mu? Asıl konu bu. Külünk’ün iddiaları, yenilir yutulur gibi değil. İktidar kanadında da rahatsızlık var” değerlendirmesini yapıyor. İddiaları reddeden bazı isimler ise “Dedikodudan ibaret. Başkan şu an daha rahat” değerlendirmesini yapıyor.

Tartışmalar sürerken 8 Ekim’de yapılması planlanan il müftüleri toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesi dikkat çekti. Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, gönderdiği mesajda, “Söz konusu toplantının 8 Ekim’de icrası mümkün görünmemektedir” ifadelerini kullandı.

‘YANINDAYIZ’ ZİYARETİ

Bazı müftülerin ise Erbaş’a “destek ziyareti” için organizasyon yaptığı öğrenildi. Konya İl Müftüsü Ali Öge’nin diğer müftülere gönderdiği mesajdaki, “Bu ziyaret, bizleri il müftüleri olarak tensip buyuran ‘muhterem başkanımızın’ yanında olduğumuzu göstermesi açısından çok önemli” ifadeleri dikkat çekti. Ziyaretin ise 4 Ekim’de olacağı aktarıldı.

Cumhuriyet