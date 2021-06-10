Diyanet kurban bedellerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 1125 TL, yurt dışında 925 TL olarak belirlendi.



Açıklama, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan geldi.

Erbaş, kurban kesim bedellerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize emanetiniz olan kurbanlarla umut oluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2021 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 1.125 TL yurt dışında ise 925 TL olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Kızılay ise 2021 yılı için kurban vekalet bedelinin yurt içinde bin 50 lira, yurt dışında 125 dolar veya 105 euro olarak belirlediğini duyurmuştu.