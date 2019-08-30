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  3. 30 Ağustos 2019 13:53

Diyanet'in yapamadığını Alex de Souza yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos için camilere yolladığı Cuma hutbesinde Atatürk’e yer vermedi. Buna karşın, uzun dönem Fenerbahçe’de oynayan Brezilyalı Alex, 30 Ağustos’ta Atatürk’ü unutmadı.

Diyanet'in yapamadığını Alex de Souza yaptı
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı için camilere yolladığı Cuma hutbesinde Ulu Önder Atatürk’e yer vermemesi tartışmalara neden oldu. Diyanet, camilere gönderdiği hutbede vatan sevgisinin önemine vurgu yapılırken, 30 Ağustos zaferinin mimarı, Başkomutan Atatürk ise hutbede yer almadı.

DİYANET’İN YAPAMADIĞINI ALEX YAPTI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbede Atatürk’e yer vermemesine rağmen Brezilya’dan gelen bir mesaj dikkat çekti. Uzun dönem Fenerbahçe forması giyen ve çocuklarını Türk okullarında okutarak Türkçe öğrenmesini sağlayan eski futbolcu Alex, 30 Ağustos zaferini unutmadı. Sarı lacivertlilerin efsane oyuncularından Alex, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken, Atatürk’ün olduğu bir görsel paylaştı.

Diyanet'ten Atatürk'e büyük ayıp ! Diyanet'ten Atatürk'e büyük ayıp !

 

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