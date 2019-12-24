Diyanet'ten çok tartışılacak internet kullanımı çıkışı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, internetin ve sosyal medyanın gençlerin yalnızlığını istismar ettiğini iddia ederek, “Dolayısıyla bu durum hepimizin insani ve vicdani sorumluluklarını gözden geçirmesini gerektirmektedir” şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ve üç gün süren 37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın sonuç bildirgesi, kapanış oturumunda açıklandı. Erbaş, okuduğu sonuç bildirgesinde, Başkanlığın, tüm faaliyetlerinde her türlü etnik, mezhebi, siyasi, kültürel ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak, İslam'ın temel ilkeleri ve milletin ortak değerleri ekseninde hizmete devam edeceğini söyledi.

İlgi ve algıların sürekli değiştiğine değinen Erbaş, küresel ölçekte insanlığın maruz kaldığı krizlerin en temel nedeninin, anlam ve ahlak konusunda yaşanan savrulmalar olduğunu belirtti.

İNSAN EŞYANIN ESİRİ!

Hayatın manasının ve gayesinin kaybedilmeye yüz tuttuğunu, varlığı anlamlı, insanı ahlaklı kılan değerlerin hayatın dışına itildiğini ifade eden Erbaş, küresel boyutta bir kimlik, şuur ve istikamet sorununun hayatı kuşattığını, yeryüzü insanoğlunun hizmetine amade kılınmışken, insanın eşyanın esiri olduğunu dile getirdi.

Erbaş, bütün insanlık için daha güzel bir gelecek adına atılması gereken en önemli adımın, bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir ahlak inşası olduğunu kaydetti.

Her müminin, insanlık için huzurlu, adil ve yaşanabilir bir dünya oluşturma yolunda gayret göstermesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Günümüzde inancın, maneviyatın, dini ve ahlaki değerlerin hayatla bağının koparılması neticesinde, sadece maddeyi önemseyip, manayı ihmal eden ya da yalnızca kendini düşünüp çevresine karşı alabildiğine duyarsızlaşan bir anlayış öne çıkmıştır. Zararlı alışkanlık ve bağımlılıklar, dijital ortamların olumsuz etkileri, bilhassa gençlerin yalnızlığını, çaresizliğini istismar eden yapıların faaliyetleri, yaşanan krizleri içinden çıkılamaz hale getirmektedir. Dolayısıyla bu durum hepimizin insani ve vicdani sorumluluklarını gözden geçirmesini gerektirmektedir. Çağımızı kuşatan bunalımdan çıkmanın yolu ise inancımızın ve medeniyetimizin bize öğrettiği şekilde yardımlaşma, paylaşma, dert ortağı ve duygudaş olma gibi değerleri güçlü tutmaktan, sorunları hep beraber ortadan kaldırmaktan geçmektedir."



