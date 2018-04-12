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  3. 12 Nisan 2018 17:20

Diyarbakır'da KBRN tatbikatı !

İş Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle KBRN tatbikatı düzenlendi.

Diyarbakır'da KBRN tatbikatı !
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İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle "Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler" tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği özel kıyafetli ekipler yaralılar müdahale etti.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum  Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Diyarbakır Büyükşehir  Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon  ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binası bahçesinde düzenlenen  tatbikatta, senaryo gereği, sıvılaştırılmış klor varilleri ile yüklü kamyonun  kaza yapması sonucu çevreye saçılan varillerden gaz sızıntısı meydana geldi.  Yerde bir yaralının yattığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay  yerine gelen 112 acil servis ekipleri gazdan etkilendi. Olayı gören ambulans şoförünün durumu bildirmesiyle 112 komuta merkezi  tarafından KBRN şüphesiyle olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ekipleri ile kolluk  kuvvetleri sevk edildi.

 Tatbikatta, özel kıyafetleriyle kaza yerine gelen AFAD ekiplerince,  keşif tespit, yaralıya ilk müdahale, kazazedelerin kurulan özel çadırlarda  temizlenmesi, numune alma, hastaneye sevk, hastane acil servisinde müdahale ile  gazdan etkilenip kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşanlara müdahale, itfaiye  ekiplerinin olay yerini temizlemesi ve ambulansların yıkanma işlemleri detaylı  bir şekilde yapıldı. Tatbikatta, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afet  Birimi, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı, AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediyesi  İtfaiye Daire Başkanlığından 11 araç ile 88 personel görev aldı.

AA

kbrn , tatbikat , diyarbakır
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