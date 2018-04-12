Diyarbakır'da KBRN tatbikatı !

İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle "Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler" tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği özel kıyafetli ekipler yaralılar müdahale etti.



Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğiyle Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binası bahçesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği, sıvılaştırılmış klor varilleri ile yüklü kamyonun kaza yapması sonucu çevreye saçılan varillerden gaz sızıntısı meydana geldi. Yerde bir yaralının yattığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri gazdan etkilendi. Olayı gören ambulans şoförünün durumu bildirmesiyle 112 komuta merkezi tarafından KBRN şüphesiyle olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE ekipleri ile kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Tatbikatta, özel kıyafetleriyle kaza yerine gelen AFAD ekiplerince, keşif tespit, yaralıya ilk müdahale, kazazedelerin kurulan özel çadırlarda temizlenmesi, numune alma, hastaneye sevk, hastane acil servisinde müdahale ile gazdan etkilenip kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşanlara müdahale, itfaiye ekiplerinin olay yerini temizlemesi ve ambulansların yıkanma işlemleri detaylı bir şekilde yapıldı. Tatbikatta, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afet Birimi, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı, AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 11 araç ile 88 personel görev aldı.