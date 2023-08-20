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Diyarbakır’da kız kaçırma cinayeti

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 23 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti.

Tekel Mahallesi'nde kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli akrabalar, anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi. Yemekte taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi. Olayda yaralanan 23 kişiden 18 yaşındaki A.D. hayatını kaybetti. Polis, yaptığı aramalarda evlerde çok sayıda uzun namlulu silaha ulaştı.

İHA

Etiketler diyarbakır kız kaçırma cinayet yaralı çatışma barış yemeği
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