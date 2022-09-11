  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Doğu Ekspresi raydan çıktı: Validen açıklama

Doğu Ekspresi raydan çıktı: Validen açıklama

Doğu Ekspresi raydan çıktı: Validen açıklama

Ankara’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan Doğu Ekspresi, gece yarısı raydan çıktı.

Ankara’dan Kars’a gitmek üzere yola çıkan Doğu Ekspresi, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde vagonların raydan çıkması sonucu yolda kaldı. Olay yerine gelen Yogat Valisi Ziya Polat “Bu gece Ankara’dan Kars istikametine giden Doğu Ekspresimiz, Yerköy’e 20 kilometre ilerde 2. Vagonun raydan çıkması nedeniyle bir kaza meydana geldi. Rabbime şükür herhangi bir can kaybımız yok" dedi.

VAGON RAYDAN ÇIKTI
Gece saat 00.00 sıralarında Yozgat’ın Yerköy ilçesi tren garından hareket eden Doğu Ekspresi, kısa bir süre sonra Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü mevkiinde 2. vagonun raydan çıkması sonucu yolda mahsur kaldı. Doğu ekspresi TCDD’ye ait başka bir lokomotif ile çekilerek tekrar Yerköy Tren Garı’na getirildi.

Kısa bir süre Yerköy Tren Garında bekleyen Doğu Ekspresi yolcularının kimi otobüslerle kimi de tren ile Kars’a götürüldüğü bildirildi.

 VALİ ZİYA POLAT'TAN AÇIKLAMA
Vali Ziya Polat’ta Yerköy’e gelerek hem yetkililerden bilgi aldı hem de yolcularla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yolcuların tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyen Vali Polat, “Bu gece Ankara’dan Kars istikametine giden Doğu Ekspresimiz, Yerköy’e 20 kilometre ilerde 2. Vagonun raydan çıkması nedeniyle bir kaza meydana geldi. Rabbime şükür herhangi bir can kaybımız yok, TCDD ekiplerimiz olay yerlerindeler çalışmalarını devam ettiriyorlar. Biz trenimizi Yerköy istasyonumuza çektik. Yolun açılıp açılmayacağı yarım saat içerisinde bilgi gelecek. Yolu açtığımız takdirde normal seyrimiz devam edecek. Aksi takdirde otobüslerimiz hazır, o da olmazsa tüm yurtlarımız hazır tüm yolcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyarız. Devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımızın yanında. Tekrar geçmiş olsun.” dedi.

Etiketler doğu expresi ray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargıtay'dan ''ihbar tazminatı'' kararı: Patron ve işçiye kötü haber
Berrak Tüzünataç yeni filmi için verdiği yatak odası pozuyla sosyal medyayı salladı
Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu
MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
Mauricio Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri olay oldu
Beylikdüzü ve Esenyurt'un yerine yeni adres Adalar mı ?
Nakliyeciyiz dediler, 3 katlı evi 6 günde soydular
''CHP'yle ittifak değiliz'' diyen İYİ Partili Uğur Poyraz'dan yeni açıklama
Eşi evi terk edince ailesinin kâbusu oldu