Dolar 14 TL'yi geçti, Euro da 16 TLyi... ! Altın yeni rekora koşuyor

Rusya'nun Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından gözlerin çevrildiği piyasalarda ibre yukarı döndü. Altın yeni bir rekora koşuyor, dolar ve euro da kritik sınırda. İşte dolar, euro, sterlin, ruble, altın, gümüş ve kripto para piyasaların son durum...

Dünyanın korktuğu başına geldi ve Rusya lideri Putin "savaş" emrini verdi. Rus birlikleri Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel operasyon başlattı. Dolar/TL paritesi Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçti. Tüm dünyanın yakından izlediği gelişmelerde gözler piyasalara çevrildi. Siyasi açıklamaların yoğunlaştığı mevcut konjonktürde yatırımcıların gidişatı anlamaya çalıştığını aktaran analistler, özellikle gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını kaydetti. İŞTE PİYASALARDA SON DURUM Dolar, Euro ve Sterlin Güne 13,80 TL'den başlayan Dolar 14,18 TL'den, 15,53 TL'den başlayan Euro 16,07 TL'den, 18,67 TL'den başlayan Sterlin ise 19,24 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8460 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6940 lira olmuştu. İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar hazırlandığı haberleri ve Donbas'ta devam eden gerginlik nedeniyle, dolar/ruble paritesi yüzde 1,7 artışla 80 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 1,6 yükselişle 90,9’a çıktı. Altın ve gümüş Altın fiyatları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki ayrılıkçı güçleri tanıması sonrasında yeniden tırmanışa geçerek son 2 ayın zirvesini görmüştü. Altında yüksek irtifadaki seyir devam ediyor. Onsu 1.943 dolar olan altında, gram altın 887/888 çeyrek altın 1.427/1.428, Cumhuriyet altını ise 5.872/5.873 mTL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. Gümüş ise 11,44 TL'den fiyatlanıyor. Kripto para piyasaları Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 34 bin 711, Ethereum 2 bin 322 dolardan işlem görüyor. Petrol 100 doları gördü Brent petrolün varil fiyatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon kararı almasının ardından 2014'ten bu yana ilk kez 100 dolara ulaştı. Ünlü stratejistten Türkiye ile ilgili çok konuşulacak ''dolara müdahale'' iddiasıEkonomi Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde ''5 yıl geriye dönük'' yeni adımHaber