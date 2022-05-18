Dolar 16 TL, Euro 17 TL, gram altın 1.000 TL sınırında

Yeni haftaya da yükselişle başlayan piyasalarda iktidarın kurduğu baraj aşıldı. Dolar, Euro ve altın endişelendiren rakamlara doğru ilerliyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde piyasalarda Merkez Bankası (TCMB) müdahalelerinin ve kur korumalı mevduatın desteğiyle başlayan yatay seyir bozuldu.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Powell, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görene dek faiz artırımına devam edeceklerini söyledi.

Bu gelişmelerle Türk Lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ederken, dolar/TL kuru dün gece 15,93 TL seviyesine kadar yükseldikten sonra 15,80 seviyesine geri düştü.

Orta ve uzun vadede yeni döviz kaynağı bulunmaması halinde ise analistler kamunun yön belirleyici olduğu kur politikasına ilişkin risklerin “büyük” olduğuna dikkat çekiyor. Dolar/TL 10 gün öncesine kadar 14,5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişesi ve satış baskısının kuvvetlendiği son 2 haftada ise TL, dolar karşısında yüzde 7,5 değer kaybetmiş oldu.

Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS’ler bu hafta 718 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008’den bu yana rekor seviyeye çıktı. CDS dün günü 699/709 seviyesinden tamamladı.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 15,81 TL'den başlayan Dolar 15,93 TL'den, 16,69 TL'den başlayan Euro 16,76 TL'den, 19,79 TL'den başlayan Sterlin 19,83 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 15,76 lira, avronun satış fiyatı ise 16,59 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.810 Dolar'dan, Gram altın 925/926 TL'den, Çeyrek altın 1.490/1.491 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.128/6.129 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,04 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 29 bin 779 dolar, Ethereum ise 2 bin 31 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrolün varil fiyatı 109,88 dolar

18 Mayıs 2022 sabahında Brent petrol fiyatı, uluslararası piyasada 112 dolar bandında işlem görüyor.

Dünkü kapanış, 111,90 dolar seviyesinde gerçekleşmişti.