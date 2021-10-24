Dolar 9,74'ü de gördü

Bir türlü yükselişin önüne geçilemeyen ve her geçen dakika yeni bir rekor kuran dolar kuru 9,74 TL ile Cumhuriyet tarihi rekorunu yeniden kırdı.

Geçtiğimiz günlerde politika faizinin 200 baz indirilmesiyle dolar 9,66 ile tüm zamanların en yüksek seviyesi çıkmıştı. Tekrar 9,60 seviyelerine gerileyen dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından yine sert bir yükseliş gördü. Türk Lirası, Asya piyasalarında dolar karşısında değer kaybetti. Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 9,74'ü test edip 9,73 seviyesine düştü. Türk Lirası, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Böylelikle Türk Lirası bu yıl şimdiye dek, yaklaşık yüzde 24 değer kaybetti.