Dolar, altın, Euro alev aldı!

Kritik 14 Mayıs seçimlerine artık sadece 18 gün kalmışken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası'na karşı zirvedeki seyri tüm hızıyla devam ediyor. İşte 26 Nisan Çarşamba günü itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine artık sadece 18 gün kalmışken Dolar, Euro ve altın TL karşısında yüksekten seyre devam ediyor. İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 19,43 TL'den başlayan Dolar 19,42 TL 'den,

21,35 TL'den başlayan Euro 21,41 TL 'den,

24,16 TL'den başlayan Sterlin 24,20 TL 'den,

14,56 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,57 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,42 TL'den, Euro 21,34 TL'den, Sterlin 24,09 TL'den, Japon Yeni ise 14,70 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.996 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.996 Dolar 'dan,

1.247 TL'den başlayan Gram altın 1.247 TL 'den,

2.222 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.222 TL 'den,

9.127 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.127 TL 'den,

15,64 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,59 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.986 Dolar'dan, Gram altın 1.240 TL'den, Çeyrek altın 2.222 TL'den, Cumhuriyet altın 9.127 TL'den, Gram Gümüş ise 15,43 TL'den işlem görmüştü.



Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar



Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. Güne 28 in 391 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 387 Dolar'dan,

1.868 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.862 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 81,11 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 80,86 Dolar'dan işlem görüyor.