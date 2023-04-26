Dolar, altın, Euro alev aldı!
Kritik 14 Mayıs seçimlerine artık sadece 18 gün kalmışken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası'na karşı zirvedeki seyri tüm hızıyla devam ediyor. İşte 26 Nisan Çarşamba günü itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine artık sadece 18 gün kalmışken Dolar, Euro ve altın TL karşısında yüksekten seyre devam ediyor.
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 28 in 391 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 387 Dolar'dan,
1.868 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.862 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 81,11 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 80,86 Dolar'dan işlem görüyor.
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