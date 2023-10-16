Dolar, Euro rekora koşuyor, altın yükselişe geçti

Ortadoğuda savaş büyüyüp, sivil can kayıpları artarken başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Orta Doğu’da devam eden savaş hali ve mevcut gergin havayla piyasaların geçtiğimiz haftadan bu yana daha düşük risk iştahı ile garanti varlıklara yönelmesi, dolar endeksi ve altının yukarı yönlü bir seyir izlemesini sağladı.

Piyasalarda ortadoğu gerilimi gittikçe artmaya devam ediyor. İsrail ile Hamas'ın dozunu arttırdığı çatışmanın siyasi belirsizliği artırması, ABD Merkez Bankası FED'in yayınladığı eylül ayı toplantısına ilişkin tutanakları sonrasında hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürüyor.

Piyasalar ise savaşa yönelik gelişmelerle fiyatlamalarını sürdürmeye devam ediyor. Buna göre hafta sonunda kara harekatının ertelendiğinin iddia edilmesinin ardından haftanın ilk gününde altın cephesinde bir gerileme yaşanıyor.

Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışması ile ABD ve Çin arasındaki gelişmelerle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed yetkililerinin bu hafta da sözle yönlendirmelerine yoğun şekilde devam edeceğini hatırlatarak, Fed Başkanı Powell'ın perşembe günkü açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni