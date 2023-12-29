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Dolar, Euro ve altın 2023'e rekorla veda ediyor

Dolar, Euro ve altın 2023'e rekorla veda ediyor
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2023 yılında rekor üzerine rekor kıran başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller yılın son işlem gününe de Türk Lirası karşısında yeni rekorla başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum..

Piyasaların 2023 yılında son işlem günü yine döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor seviyeleriyle başladı.

Hem Avrupa hem de ABD'de Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalıyken Türkiye'de hem yılın hem de haftanın son işlem gününde rekorlar devam ediyor. Kurlarda yükseliş sürerken, dolar/TL'de yeni rekor seviye test edildi. 

Dolar/TL bankalararası piyasadaki ilk işlemlerde 29,7336 seviyesini gördü.  Kur daha sonra 29,50 civarında denge kazandı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, yılın son işlem günü nedeniyle piyasalarda oynaklığın yüksek olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 2 yıldır süregelen enflasyon mücadelesinin sonuna yaklaşıldığına işaret edilirken, dün ülkede açıklanan veriler de söz konusu fiyatlamaları destekledi.

İşsizlik maaşı başvurularındaki artış iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret ederken analistler, söz konusu verinin Fed'in 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentilerle uyumlu olduğunu aktardı.

Merkez Bankası 2024 yol haritasını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılında para politikasında izleyeceği yol haritasına ilişkin bir metin yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılında sadeleşme sürecinin devam edeceğini, parasal sıkılıkla birlikte miktarsal sıkılaşmanın da sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak sürdürüleceğini açıkladı. Buna göre önümüzdeki dönemde finansal koşulların sıkılaşmasından etkilenen dar gelirli kesime yönelik adımların hayata geçmesi gündemde.

İşte 29 Aralık Cuma günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,50 TL'den başlayan Dolar 29,53 TL'den, 
32,65 TL'den başlayan Euro 32,71 TL'den, 
37,63 TL'den başlayan Sterlin 37,67 TL'den,
20,92 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,95 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 29,45 TL'den, Euro 32,76 TL'den, Sterlin 37,66 TL'den, Japon Yeni ise 21 TL'den işlem görmüştü.
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